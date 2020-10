Palermo-Potenza, Sagramola non ci sta: “Ci adegueremo alla situazione, ma serve chiarezza” (Di domenica 25 ottobre 2020) Il Palermo sta vivendo un inizio di stagione a dir poco traumatico.I rosanero dopo un avvio tutt'altro che spumeggiante si sono dovuti arrendere al Covid 19 che ha colpito ben 13 elementi della prima squadra e due membri dello staff tra i quali figura anche il tecnico Roberto Boscaglia. È stata rinviata in via cautelativa la sfida contro la Turris, stessa sorte è toccato al match di Catanzaro per il quale i rosanero si sono giocati il cosiddetto jolly. Il club di Viale del Fante in attesa di effettuare un altro giro di tamponi ha a disposizione soltanto 12 calciatori ai quali però si potranno unire 4 elementi della Primavera che andranno così a comporre il numero necessario per scendere in campo. Si giocherà infatti, al momento, il recupero contro il Potenza del 29 ottobre visto e considerato che i rosanero ... Leggi su mediagol (Di domenica 25 ottobre 2020) Ilsta vivendo un inizio di stagione a dir poco traumatico.I rosanero dopo un avvio tutt'altro che spumeggiante si sono dovuti arrendere al Covid 19 che ha colpito ben 13 elementi della prima squadra e due membri dello staff tra i quali figura anche il tecnico Roberto Boscaglia. È stata rinviata in via cautelativa la sfida contro la Turris, stessa sorte è toccato al match di Catanzaro per il quale i rosanero si sono giocati il cosiddetto jolly. Il club di Viale del Fante in attesa di effettuare un altro giro di tamponi ha a disposizione soltanto 12 calciatori ai quali però si potranno unire 4 elementi della Primavera che andranno così a comporre il numero necessario per scendere in campo. Si giocherà infatti, al momento, il recupero contro ildel 29 ottobre visto e considerato che i rosanero ...

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, dalle colonne del quotidiano Metropolis torna sul rinvio di Palermo-Turris: 'Come Lega Pro abbiamo cercato di avere una gestione intelligente del protoco ...

Una direzione di gara infelice condiziona il Potenza, sconfitto per 2 a 1 a Francavilla Fontana nella settima giornata di Serie C girone C. Rete lucana al 28' di Cianci, pugliesi al 57' di Nunzella e ...

