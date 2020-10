Milan, Pioli può sorridere: Calhanoglu può esserci contro la Roma (Di domenica 25 ottobre 2020) Arrivano buone notizie per il Milan dall’allenamento di oggi, Hakan Calhanoglu potrebbe partire titolare contro la Roma Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’allenamento odierno avrebbe dato indicazioni più che positive a Stefano Pioli che contro la Roma potrebbe inserire addirittura nell’undici titolare il turco Hakan Calhanoglu. Il giocatore infatti questo pomeriggio ha preso parte all’allenamento delle 17.30 allenandosi con il resto del gruppo. Il problema alla caviglia è totalmente risolto e così aumenterebbero le possibilità di vedere il numero 10 del Milan in campo contro i giallorossi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Arrivano buone notizie per ildall’allenamento di oggi, Hakanpotrebbe partire titolarelaSecondo quanto riportato da Sky Sport, l’allenamento odierno avrebbe dato indicazioni più che positive a Stefanochelapotrebbe inserire addirittura nell’undici titolare il turco Hakan. Il giocatore infatti questo pomeriggio ha preso parte all’allenamento delle 17.30 allenandosi con il resto del gruppo. Il problema alla caviglia è totalmente risolto e così aumenterebbero le possibilità di vedere il numero 10 delin campoi giallorossi. Leggi su Calcionews24.com

repubblica : Milan, Pioli: 'Più forti grazie alla concorrenza interna' - AntoVitiello : #Milan a punteggio pieno dopo 4 giornate, non accadeva dal 1995/96 con Capello in panchina. Squadra di Pioli a segn… - AntoVitiello : Uno dei problemi del #Milan negli anni passati era di non avere una rosa con seconde linee all'altezza. Oggi Pioli… - VoceGiallorossa : ??LA VOCE DELLA SERA - Rileggi le news più importanti della giornata! GRAFICA! #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA… - tizianacairati : RT @DiMarzio: #MilanRoma, le probabili scelte di Pioli: c'è #Calhanoglu -