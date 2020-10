Il Napoli è a punteggio pieno (a parte la sconfitta a tavolino) (Di domenica 25 ottobre 2020) Il Napoli di Gattuso non poteva cominciare meglio. Quattro vittorie su quattro. Il Napoli ha battuto Parma, Genoa, Atalanta e adesso Benevento. Infatti il Napoli adesso sarebbe primo in classifica a 12 punti, ne ha 11 per il punto di penalizzazione. Fin qui una sola sconfitta ma una sconfitta particolare. Perché non è una sconfitta sul campo. È la sconfitta a tavolino per Juventus-Napoli. Soltanto il giudice sportivo ha rallentato il ruolino di marcia degli azzurri. Se la Corte d’Appello dovesse ordinare la ripetizione di Juventus-Napoli, il Napoli tornerebbe a 12 punti (addio punto di penalizzazione) e potrebbe anche portarsi a 15. Perché non è affatto detto che ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 ottobre 2020) Ildi Gattuso non poteva cominciare meglio. Quattro vittorie su quattro. Ilha battuto Parma, Genoa, Atalanta e adesso Benevento. Infatti iladesso sarebbe primo in classifica a 12 punti, ne ha 11 per il punto di penalizzazione. Fin qui una solama unaparticolare. Perché non è unasul campo. È laper Juventus-. Soltanto il giudice sportivo ha rallentato il ruolino di marcia degli azzurri. Se la Corte d’Appello dovesse ordinare la ripetizione di Juventus-, iltornerebbe a 12 punti (addio punto di penalizzazione) e potrebbe anche portarsi a 15. Perché non è affatto detto che ...

Il Napoli, non senza soffrire, ha battuto il Benevento con il punteggio di 1-2. La compagine di mister Gennaro Gattuso è cresciuta alla distanza. Male nel primo tempo, i partenopei hanno trovato il ...

Benevento-Napoli 1-2. Insigne-day al Vigorito: Lorenzo risponde a Roberto, poi Petagna completa la rimonta

Al 17’ il Napoli sbloccherebbe la gara ... ma il VAR individua un millimetrico off-side del capitano partenopeo e si riparte nuovamente sotto nel punteggio. Osimhen incorna fuori saltando alle spalle ...

Il Napoli, non senza soffrire, ha battuto il Benevento con il punteggio di 1-2. La compagine di mister Gennaro Gattuso è cresciuta alla distanza. Male nel primo tempo, i partenopei hanno trovato il ...