Gori a TPI | “Zona rossa | Regione Lombardia si è chiamata fuori”

(Di domenica 25 ottobre 2020) Il sindaco di Bergamo Giorgiointervistato dal direttore di TPI Giulio Gambino: “Su Alzano e la Val Seriana la decisione è stata ‘palleggiata’ tra governo nazionale enella prima settimana di marzo, quando era chiaro che c’era un focolaio potente. La, e lo so perché l’ho visto coi miei occhi, da quella decisione si è tirata fuori dicendo di non avere responsabilità. Secondo me aveva la possibilità di chiudere quei due comuni, ma ha ritenuto di non volersi prendere quella responsabilità”.