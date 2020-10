Giro d’Italia 2020: chi è Tao Geoghegan Hart. Maglia bianca e maglia rosa non per caso. Un nuovo gioiello britannico (Di domenica 25 ottobre 2020) Nessuno alla vigilia del Giro d’Italia 2020 avrebbe potuto immaginare Tao Geoghegan Hart in rosa a Milano. Il giovane corridore britannico, che ha conquistato anche la maglia bianca, però, non è certo un vincitore improvvisato. Sin da quando militava nelle categorie giovanili, infatti, Tao si era segnalato come un prospetto eccellente per le gare a tappe. Fu proprio l’Italia la terra in cui il suo talento si rivelò per la prima volta. Nel 2013, infatti, Geoghegan Hart conquistò la frazione inaugurale e classifica generale del prestigioso Giro della Lunigiana, una delle manifestazioni più ambite della categoria juniores. Nel triennio ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) Nessuno alla vigilia deld’Italiaavrebbe potuto immaginare Taoina Milano. Il giovane corridore, che ha conquistato anche la, però, non è certo un vincitore improvvisato. Sin da quando militava nelle categorie giovanili, infatti, Tao si era segnalato come un prospetto eccellente per le gare a tappe. Fu proprio l’Italia la terra in cui il suo talento si rivelò per la prima volta. Nel 2013, infatti,conquistò la frazione inaugurale e classifica generale del prestigiosodella Lunigiana, una delle manifestazioni più ambite della categoria juniores. Nel triennio ...

