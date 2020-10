Francavilla Fontana. Incidente in moto: morto Cosimo Scialpi (Di domenica 25 ottobre 2020) Un impatto tra una moto e una Jeep è stato fatale per Cosimo Scialpi, centauro di Francavilla Fontana (Brindisi). L’Incidente è avvenuto su viale del Commercio in Zona Pip. Gli operatori sanitari hanno solo potuto constatare l’avvenuto decesso di Cosimo Scialpi. Leggi su laprimapagina (Di domenica 25 ottobre 2020) Un impatto tra unae una Jeep è stato fatale per, centauro di(Brindisi). L’è avvenuto su viale del Commercio in Zona Pip. Gli operatori sanitari hanno solo potuto constatare l’avvenuto decesso di

LaGazzettaWeb : Francavilla Fontana, impatto tra auto e moto: muore 24enne sul colpo - BlunoteWeb : #FrancavillaFontana: Scontro auto-moto, muore 25enne - GabriellaBargh1 : @ritadallachiesa È successo a Francavilla Fontana in Puglia. Purtroppo nn dice la via. Grazie con tutto il ?? - peppe844 : @xjuustinsavedme Sono stato a Francavilla fontana oggi - HCE__ : Micheal Folorunsho 2 anni fa a pestare il sintetico di Francavilla Fontana, oggi pesca il jolly in B, piccoli Messias crescono -