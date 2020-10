F1, Lewis Hamilton: “Voglio correre anche l’anno prossimo, poi vedremo” (Di domenica 25 ottobre 2020) Lewis Hamilton, in pole-position nel GP del Portogallo, potrebbe entrare nella storia. Il britannico della Mercedes, in questo round del Mondiale 2020 di F1, potrebbe infatti diventare il pilota più vincente di tutti i tempi, mettendosi alle spalle i 91 GP vinti dal tedesco Michael Schumacher. Tuttavia, la domanda è: fin quando Lewis sarà nel Circus? Lui, classe ’85, di fame di vittoria ne ha ancora molta, come la pole di ieri conferma. A fornire una risposta a questo quesito è stato lui stesso, intervistato da Sky Sport UK: “Voglio ancora continuare a correre ma non so quanto tempo ancora. Sicuramente non passerà molto tempo prima di fermarmi, quindi questo è un periodo in cui devo preparare lentamente cosa mi riserverà il futuro. Qualunque cosa io decida di ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020), in pole-position nel GP del Portogallo, potrebbe entrare nella storia. Il britannico della Mercedes, in questo round del Mondiale 2020 di F1, potrebbe infatti diventare il pilota più vincente di tutti i tempi, mettendosi alle spalle i 91 GP vinti dal tedesco Michael Schumacher. Tuttavia, la domanda è: fin quandosarà nel Circus? Lui, classe ’85, di fame di vittoria ne ha ancora molta, come la pole di ieri conferma. A fornire una risposta a questo quesito è stato lui stesso, intervistato da Sky Sport UK: “Voglio ancora continuare ama non so quanto tempo ancora. Sicuramente non passerà molto tempo prima di fermarmi, quindi questo è un periodo in cui devo preparare lentamente cosa mi riserverà il futuro. Qualunque cosa io decida di ...

Ultime Notizie dalla rete : Lewis Hamilton F1, GP Portogallo 2020: Lewis Hamilton pronto a fare la storia e a battere Schumacher OA Sport F1, GP Portogallo: la diretta-live

Le qualifiche hanno visto Lewis Hamilton ottenere la sua pole position numero 97, seguito dal compagno di scuderia Bottas e da Max Verstappen. Quarta posizione per Leclerc, mentre continua a deludere ...

GP Portimao 2020: E' il giorno della corsa

Gran Premio del Portogallo 2020, ecco la griglia di partenza, gara con copertura live ed al termine i risultati finali di quanto accaduto.

Le qualifiche hanno visto Lewis Hamilton ottenere la sua pole position numero 97, seguito dal compagno di scuderia Bottas e da Max Verstappen. Quarta posizione per Leclerc, mentre continua a deludere ...