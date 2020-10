È tornata l’ora solare

Leggi su wired

(Di domenica 25 ottobre 2020) (foto: Pixabay)Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre le lancette dell’orologio sono tornate indietro di 60 minuti, precisamente dalle ore 03 alle ore 02 di notte. Si è passati così nuovamente dall’ora legale a quella, guadagnando un’ora di sonno in più al mattino e un’ora di luce in meno al pomeriggio. Adesso, l’orarimarrà in vigore fino all’ultimo fine settimana di marzo del prossimo anno, ossia fino alla notte fra sabato 27 e domenica 28 marzo 2021. A cosa serve il cambio d’ora? Introdotto in Unione europea nel 1966, il cambio tra orae ora legale (e viceversa) è un sistema che permette di sfruttare al meglio le ore di luce a disposizione e ridurre i consumi energetici con il loro impatto ambientale. I dati di Terna ...