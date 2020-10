È sempre Lukaku show, a Genova l’Inter torna alla vittoria (Di domenica 25 ottobre 2020) Genoa-Inter 0-2 Missione compiuta per l’Inter, che contro il Genoa torna alla vittoria dopo tre partite di digiuno. La squadra di Conte sale ora a 10 punti e mette pressione al Milan capolista, ora avanti di sole due lunghezze (con una partita in meno). Successo con il minimo sforzo per i nerazzurri, che dopo un primo tempo a tratti noioso, prevalgono nella ripresa grazie alle reti di Lukaku (64′) e D’Ambrosio (79′). Altra prestazione deludente del Genoa di Maran, che resta nei bassifondi della graduatoria con soli 4 punti all’attivo. Cosa è successo durante la partita? Entrambe le compagini si presentano al match del Ferraris con formazioni ampiamente rimaneggiate, a causa soprattutto delle molte positività al Covid-19 riscontrate nelle ultime settimane. Molti ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 25 ottobre 2020) Genoa-Inter 0-2 Missione compiuta per l’Inter, che contro il Genoadopo tre partite di digiuno. La squadra di Conte sale ora a 10 punti e mette pressione al Milan capolista, ora avanti di sole due lunghezze (con una partita in meno). Successo con il minimo sforzo per i nerazzurri, che dopo un primo tempo a tratti noioso, prevalgono nella ripresa grazie alle reti di(64′) e D’Ambrosio (79′). Altra prestazione deludente del Genoa di Maran, che resta nei bassifondi della graduatoria con soli 4 punti all’attivo. Cosa è successo durante la partita? Entrambe le compagini si presentano al match del Ferraris con formazioni ampiamente rimaneggiate, a causa soprattutto delle molte positività al Covid-19 riscontrate nelle ultime settimane. Molti ...

