Dpcm, locali e negozi: lo stop è alle 18. Braccio di ferro con le Regioni (Di domenica 25 ottobre 2020) Nessun e , ma riduzione al minimo delle occasioni di uscita lasciando la possibilità di movimento solo a chi lavora non a distanza. Nel nuovo , licenziato nella notte e oggi in Gazzetta, la stretta della movida serale si annuncia totale anche se i distinguo nella maggioranza non sono mancati e il rapporto con i presidenti di regione appare complesso da gestire. si è mosso ... Leggi su ilgazzettino (Di domenica 25 ottobre 2020) Nessun e , ma riduzione al minimo delle occasioni di uscita lasciando la possibilità di movimento solo a chi lavora non a distanza. Nel nuovo , licenziato nella notte e oggi in Gazzetta, la stretta della movida serale si annuncia totale anche se i distinguo nella maggioranza non sono mancati e il rapporto con i presidenti di regione appare complesso da gestire. si è mosso ...

Agenzia_Ansa : Stop palestre e piscine, verso l'anticipo della chiusura dei locali. Possibile ripristino del divieto di spostamen… - LaStampa : Coronavirus, anticipazioni Dpcm: stop a palestre e piscine, verso l’anticipo della chiusura dei locali. Possibile s… - pietroraffa : Il Dpcm del 13 ottobre non prevede orari di riapertura. E alcuni locali a mezzanotte chiudono solo per pochi minu… - TheItalianTimes : Le Regioni dicono no alla chiusura dei locali alle 18, secondo la bozza del nuovo #Dpcm - JohnnyUtah_77 : RT @gplexousted: Palestre, teatri, locali. Questo Dpcm sembra scritto da Savonarola. Tutto ciò che è ritenuto 'superfluo', anche se in manc… -