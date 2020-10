Covid, positivi Rocco Casalino e Giovanni Grasso (portavoce di Mattarella) (Di domenica 25 ottobre 2020) Entrambi i portavoce del Premier e del Capo dello Stato sono risultati positivi al Covid e sono sintomatici. Giovanni Grasso, sempre al fianco del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha spiegato la sua situazione: Da stamattina non ho febbre e sto discretamente bene. Tengo sotto controllo la saturazione dell’ossigeno e i valori sono assolutamente nella norma. Mercoledì pomeriggio avevo fatto il tampone ed ero risultato negativo. Per fortuna giovedì e venerdì (giorni in cui ero potenzialmente infettivo) non ho avuto contatti diretti con il Presidente. Ora sono in isolamento a casa. Mio figlio e mia moglie sono negativi. Al Quirinale sono già partite le previste procedure di sanificazione e controllo. Incrociamo le dita e occhio al virus: ... Leggi su blogo (Di domenica 25 ottobre 2020) Entrambi idel Premier e del Capo dello Stato sono risultatiale sono sintomatici., sempre al fianco del Presidente della Repubblica Sergio, ha spiegato la sua situazione: Da stamattina non ho febbre e sto discretamente bene. Tengo sotto controllo la saturazione dell’ossigeno e i valori sono assolutamente nella norma. Mercoledì pomeriggio avevo fatto il tampone ed ero risultato negativo. Per fortuna giovedì e venerdì (giorni in cui ero potenzialmente infettivo) non ho avuto contatti diretti con il Presidente. Ora sono in isolamento a casa. Mio figlio e mia moglie sono negativi. Al Quirinale sono già partite le previste procedure di sanificazione e controllo. Incrociamo le dita e occhio al virus: ...

SkyTG24 : Covid #Torino, 15 studenti e un insegnate positivo: 11 classi chiuse - RegLombardia : #LNews Sono 4.956 i nuovi positivi con 32.749 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 15,1% Approfondimen… - SkyTG24 : Covid, 80 positivi su 200 ospiti in una Rsa di Novara - giannigosta : Castel Campagnano. Covid-19: positivi quasi raddoppiati in due giorni: apprensione per il nuovo responso dell’Asl - momasaniello : @alain_mondino 1.400.000 persone sono state pagate per fare il test #covid ogni settimana 2. Il 90% non ha sintomi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid positivi Covid positivi in crescita, Locatelli (Css): manteniamo la calma Orizzonte Scuola Covid: positivo il primo ministro bulgaro

(ANSA) - SOFIA, 25 OTT - Il primo ministro bulgaro, Bojko Borisov, è risultato positivo al test del Covid--19. Intanto da oggi nella capitale ...

Covid, a Montenero 2 nuovi positivi. Tutti negativi i tamponi all'asilo e medie

Simona Contucci che he comunicato: 'Ho ricevuto comunicazione dall'Asrem di due casi positivi al Covid-19 tra i nostri concittadini, i quali sono venuti in contatto con il virus fuori regione: fortuna ...

(ANSA) - SOFIA, 25 OTT - Il primo ministro bulgaro, Bojko Borisov, è risultato positivo al test del Covid--19. Intanto da oggi nella capitale ...Simona Contucci che he comunicato: 'Ho ricevuto comunicazione dall'Asrem di due casi positivi al Covid-19 tra i nostri concittadini, i quali sono venuti in contatto con il virus fuori regione: fortuna ...