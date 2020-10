Chi è Franceska Pepe | età | carriera | fidanzato | vita privata e curiosità

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 25 ottobre 2020) Di origine ligure,è un’ex concorrente del Grande Fratello Vip in corso, modella ma anche influencer, ha conquistato la notorietà per essere stata, anche se solo per poche ore, la fidanzata di Vittorio Sgarbi. Personaggio atipico e particolare non è stata ben accolta nella casa di Cinecittà e pur dichiarandosi sempre sincera e trasparente non si è adeguata alle dinamiche del gruppo. Nota anche per aver posato per Playboy e per aver recitato in alcune puntate di “The Lady” la fiction web diretta e prodotta da Lory Del Santo. I suoi modi di fare apparentemente superficiali hanno condizionato il suo percorso nel reality e hanno fatto perdere la pazienza anche ad Alfonso Signorini che ha dovuto in alcuni casi riprenderla in diretta. Pur negando una liason con Sgarbi il critico ...