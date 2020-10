Che tempo che fa streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 25 ottobre (Di domenica 25 ottobre 2020) CHE tempo CHE FA streaming TV – Questa sera, domenica 25 ottobre 2020, alle ore 20 su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Che tempo che fa. Dopo essere andato in onda per anni su Rai 1 in prima serata (dal 2017 al 2019), è passato a Rai 2 l’anno scorso ma la stagione 2020/2021 l’ha portato invece in casa Rai 3. Il programma, arrivando quindi sul terzo canale di Viale Mazzini, ha rimodulato un po’ la sua forma e la suddivisione in tre parti sarà leggermente differente. La prima, Che tempo Che Fa – Anteprima, va in onda alle ore 20 e dedicherà spazio all’attualità e all’informazione culturale. La seconda parte, quella più corposa, parte alle ore 20,35 e riguarderà ospiti italiani ed internazionali di ... Leggi su tpi (Di domenica 25 ottobre 2020) CHECHE FATV – Questa sera, domenica 252020, alle ore 20 su Rai 3 va in onda una nuovadi Cheche fa. Dopo essere andato in onda per anni su Rai 1 in prima serata (dal 2017 al 2019), è passato a Rai 2 l’anno scorso ma la stagione 2020/2021 l’ha portato invece in casa Rai 3. Il programma, arrivando quindi sul terzo canale di Viale Mazzini, ha rimodulato un po’ la sua forma e la suddivisione in tre parti sarà leggermente differente. La prima, CheChe Fa – Anteprima, va in onda alle ore 20 e dedicherà spazio all’attualità e all’informazione culturale. La seconda parte, quella più corposa, parte alle ore 20,35 e riguarderà ospiti italiani ed internazionali di ...

rubio_chef : Non siamo sotto l’attacco di un virus ma delle nostre paure. Abbiamo rinunciato da tempo a incazzarci delegando tut… - virginiaraggi : Non si ferma il programma #StradeNuove. A Piazza Mazzini il manto stradale e la segnaletica necessitavano da molto… - monicabertini : Tranquilli,la #magliarosa la custodisco io!?? @giroditalia Non era mai successo nella storia della corsa rosa che d… - NapolYork : @GhostJR__ L'ho sofferta talmente tanto questa partita, che dopo tempo immemore, dopo il 40' mi sono rifiutato di g… - stringjmibenji : il cibo è una cosa che mi fa stare bene e male al tempo stesso -