Benevento-Napoli 1-0 al 45esimo | segna l’Insigne sbagliato

Roberto Insigne ha scelto il giorno per noi più infausto per segnare la sua prima rete in Serie A. Lo ha fatto contro il Napoli del fratello Lorenzo. A fine primo tempo il Benevento sta vincendo 1-0 contro il Napoli. La rete è stata realizzata al 30esimo. La squadra di Gattuso ha acquisito un altro ritmo dopo il gol subito, e ha sfiorato il pareggio in un paio di occasioni. Gattuso ha riportato in formazione proprio l'altro Insigne il capitano del Napoli. Inzaghi ovviamente ha schierato il Benevento per una partita prudente. Non è stato così folle da giocarsela a viso aperto. Ha aspettato il Napoli. Seguendo l'esempio dell'Az Alkmaar, il tecnico sannita ha atteso il Napoli in modo da togliere ...

