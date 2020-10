Un altro uragano che rischia di demolire record: EPSILON (Di sabato 24 ottobre 2020) L’uragano EPSILON sta spazzando le acque dell’Atlantico centro-occidentale e ancora una volta parliamo di una struttura che rischia di demolire record importante. Durante la giornata di mercoledì, inaspettatamente, ha subito un processo di “rapida intensificazione” passando in poche ore dall’essere un uragano di categoria 1 a un uragano di categoria 3. EPSILON è interessante non solo per questa ciclogenesi esplosiva, ma per altri due fenomeni: la sua struttura unica nel suo insieme e per la spettacolare transizione extratropicale che potrebbe compiere. Quest’ultimo processo potrebbe portarlo a diventare un ciclone post-tropicale da record per il mese di ottobre, ovviamente ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 24 ottobre 2020) L’sta spazzando le acque dell’Atlantico centro-occidentale e ancora una volta parliamo di una struttura chediimportante. Durante la giornata di mercoledì, inaspettatamente, ha subito un processo di “rapida intensificazione” passando in poche ore dall’essere undi categoria 1 a undi categoria 3.è interessante non solo per questa ciclogenesi esplosiva, ma per altri due fenomeni: la sua struttura unica nel suo insieme e per la spettacolare transizione extratropicale che potrebbe compiere. Quest’ultimo processo potrebbe portarlo a diventare un ciclone post-tropicale daper il mese di ottobre, ovviamente ...

Un altro uragano che rischia di demolire record: EPSILON

L’uragano Epsilon sta spazzando le acque dell’Atlantico centro-occidentale e ancora una volta parliamo di una struttura che rischia di demolire record importante. Durante la giornata di mercoledì, ...

