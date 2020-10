Ue | Vaccarino Cna | ' su recovery il fallimento non è contemplato'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 24 ottobre 2020) Roma, 24 ott. (Adnkronos) - L'impiego delle risorse europee rappresenta "per l'Italia un vero e proprio appuntamento con la sua storia. Non vi; dubbio infatti che nell'utilizzare queste risorse se si non avrà memoria degli errori commessi in passato si porrà una pesante ipoteca sul futuro". Ad affermarlo; il presidente della Cna, Daniele, parlando all'assemblea annuale della Confederazione sottolineando che sul"ilnon". In questo senso, appare condivisibile la logica rigorosa e sequenziale che il Governo sta seguendo nella costruzione del Piano da presentare a Bruxelles per accedere alle risorse. "Ci auguriamo - aggiunge - che si pervenga ad una direzione chiara, decisa e ben individuata a ...