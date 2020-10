Torna l’ora solare, si dormirà un’ora in più: quando cambiare le lancette (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCi siamo, riTorna l’ora solare. Nella notte tra il 24 e il 25 ottobre dovremo ricordarci di mettere le lancette degli orologi indietro di 60 minuti. Il cambio avverrà alle 3 di stanotte, che quindi diventeranno le 2.00. L’ora solare, o anche detta orario invernale, in Italia è in vigore ogni anno da ottobre fino a marzo, quando le giornate sono più corte e il sole tramonta prima. Mandando indietro gli orologi godiamo di un’ora in più di sonno e di minor luce solare al pomeriggio. Due anni fa è stata avanzata la proposta di abolizione del cambio dell’ora: i cittadini dell’Unione Europea hanno risposto a una consultazione, caldeggiata da Polonia e Finlandia. Il 76 % ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCi siamo, ril’ora. Nella notte tra il 24 e il 25 ottobre dovremo ricordarci di mettere ledegli orologi indietro di 60 minuti. Il cambio avverrà alle 3 di stanotte, che quindi diventeranno le 2.00. L’ora, o anche detta orario invernale, in Italia è in vigore ogni anno da ottobre fino a marzo,le giornate sono più corte e il sole tramonta prima. Mandando indietro gli orologi godiamo di un’ora in più di sonno e di minor luceal pomeriggio. Due anni fa è stata avanzata la proposta di abolizione del cambio dell’ora: i cittadini dell’Unione Europea hanno risposto a una consultazione, caldeggiata da Polonia e Finlandia. Il 76 % ...

