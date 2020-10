Serie A | Sampdoria-Atalanta 1-3 | ancora una sconfitta per Gasperini | Ranieri alla terza vittoria di fila

(Di sabato 24 ottobre 2020)unaper l'.In occasione della quinta giornata del campionato diA, sono scese in campo al "Gewiss Stadium" di Bergamo la Dea di Gian Pierocontro laguidata da Claudio. Al termine dell'incontro, i blucerchiati hanno ottenuto la lorodibattendo, con il risultato finale di 3-1, l'. I bergamaschi, dopo la bruttacontro il Napoli (4-1) nella scorsa giornata e nonostante l'ottima prestazione in Champions League (4-0 ai danni del Midtjylland), perdonoinA. I goldella squadra ospite portano le firme di Quagliarella al 13' ...

... di CalcioWeb – Terza vittoria consecutiva per la Sampdoria, seconda sconfitta di fila dell’Atalanta. E’ andato in archivio il secondo match della quinta giornata del campionato di Serie A, si ...poi dal Bologna prima di approdare al Benevento dove ha conquistato una spettacolare promozione in Serie A. La squadra di superpippo, è partita bene considerando che è una neopromossa, ha raccolto tre ...