"Se hai questi centesimi sei ricco!": ecco di quali si tratta (Di sabato 24 ottobre 2020) C'è chi li chiama "bottoni", chi "ramini", molti supermercati non li accettano più mentre per diversi distributori automatici non sono mai stati "buoni": stiamo parlando delle monetine da 1, 2 e 5 centesimi. Se vi infastidiscono nel portafoglio, dategli una controllata prima di liberarvene perché alcune di queste potrebbero valere centinaia o addirittura migliaia di euro. Non sempre il valore di una moneta corrisponde a quello che la Zecca gli attribuisce. Può capitare che ci siano monete rare perché coniate in edizione limitata o che lo diventano perché contengono un errore grafico che le rende involontariamente uniche. Monete da 1 centesimo: come riconoscere quelle di valore La moneta da un centesimo in circolazione presenta una faccia uguale per tutti i paesi, il verso, che ...

