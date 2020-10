Scuola, alle superiori didattica a distanza al 75%. Per il dpcm Covid elementari e medie in classe (Di sabato 24 ottobre 2020) La nuova regola contenuta nella bozza preparata dal governo. Per le primarie resta la didattica in presenza Leggi su corriere (Di sabato 24 ottobre 2020) La nuova regola contenuta nella bozza preparata dal governo. Per le primarie resta lain presenza

"Troviamo inammissibile - hanno spiegato sui social del Collettivo politico Manzoni - che una scuola pubblica, che dovrebbe essere accessibile a tutti e a tutte, ponga, così spudoratamente, un limite ...

Coprifuoco anche in Sicilia

Sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole superiori dell'Isola con il contestuale avvio della didattica a distanza; il dimezzamento dell'utilizzo dei posti passeggeri nei mezzi trasporti pubb ...

