Posti letto occupati nell'ospedale di Avezzano: anziani muoiono in ambulanza (Di sabato 24 ottobre 2020) Ignazio Riccio Vicende raccapriccianti, che confermano la precarietà dei reparti ospedalieri, andati quasi completamente in tilt con l'aumento di casi di Covid-19 In Abruzzo si muore in fila, davanti a un ospedale, in attesa che si liberi un posto letto. Due le persone decedute nelle ultime ore ad Avezzano, senza che potessero ricevere le cure degli operatori sanitari. Una donna di 79 anni, Maria Giuseppa Palma, di Luco dei Marsi, in provincia dell'Aquila, con il Covid-19, ha perso la vita in ambulanza, dopo aver atteso per quattro ore di essere ricoverata nel reparto dedicato ai contagiati. L'ospedale è intasato e i Posti letto molto spesso non si liberano per tempo. Stessa sorte per un uomo di 72 anni, che ...

