Pagelle Atalanta-Sampdoria 1-3 | voti e tabellino Serie A 2020 2021 VIDEO

(Di sabato 24 ottobre 2020) Lecon ie ildi1-3, match valido per la quinta giornata di. Al Gewiss Stadium prestazione splendida dei doriani che passano in vantaggio con Quagliarella nel primo tempo e sempre col numero 27 cestinano un rigore parato da Sportiello, nella ripresa c’è poi il raddoppio firmato da Thorsby. Zapata accorcia le misure su rigore, ma Jankto in contropiede firma l’1-3 e arrivano tre punti importantissimi. Di seguito ledella sfida.(3-4-2-1): Sportiello 7; Sutalo 5.5 (1’ st Toloi 6), Palomino 4.5, Djimsiti 6; Depaoli 5 (15’ st Hateboer 6), de Roon 6 (19’ st Malinovskyi 6), Pasalic 6, Mojica 5 (1’ st Gosens ...

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Atalanta

Il Messaggero

Atalanta-Sampdoria, le pagelle di CalcioWeb – Terza vittoria consecutiva per la Sampdoria, seconda sconfitta di fila dell’Atalanta. E’ andato in archivio il secondo match della quinta giornata del ...Fantacalcio pagelle 5° giornata di andata del Campionato di Serie ... occasione per balzare per qualche ora in testa alla classifica. Sabato alle ore 15 l’Atalanta sarà chiamata a riscattare la ...