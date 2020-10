Nuovo Dpcm, le Regioni frenano le misure antivirus del governo. E ora chiedono di arrendersi sul tracciamento degli asintomatici (Di sabato 24 ottobre 2020) Nel momento peggiore della pandemia – con la curva dei contagi che non dà segni di cedimento, con il picco dei nuovi casi in 24 ore che si aggiorna un altro po’ e sfiora i 20mila e il numero dei morti che tocca di Nuovo il numero impressionante dei 151 in un giorno solo – governo e Regioni tornano a parlarsi in due lingue diverse, inconciliabili. Nel momento in cui tutto brucia, pochi giorni dopo l’ultimo appello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che una volta di più aveva spiegato che fuori da questa storia tragica si esce solo insieme e “insieme” per le istituzioni vuol dire venendosi incontro, il governo mette sul tavolo una bozza di Dpcm che stringe necessariamente i margini per cercare di frenare la corsa verticale del dato dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Nel momento peggiore della pandemia – con la curva dei contagi che non dà segni di cedimento, con il picco dei nuovi casi in 24 ore che si aggiorna un altro po’ e sfiora i 20mila e il numero dei morti che tocca diil numero impressionante dei 151 in un giorno solo –tornano a parlarsi in due lingue diverse, inconciliabili. Nel momento in cui tutto brucia, pochi giorni dopo l’ultimo appello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che una volta di più aveva spiegato che fuori da questa storia tragica si esce solo insieme e “insieme” per le istituzioni vuol dire venendosi incontro, ilmette sul tavolo una bozza diche stringe necessariamente i margini per cercare di frenare la corsa verticale del dato dei ...

