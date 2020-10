“Nuovi limiti e chiusure”: Conte chiama Salvini… per annunciargli il varo dell’ennesimo Dpcm (Di sabato 24 ottobre 2020) In un Paese democratico dove ciascuna decisione passa attraverso il Parlamento, la ‘norma’ prevede che ciascuna forze politica sia chiamata a confrontarsi con un un provvedimento o legge, per dare meno il proprio assenso. Ovviamente, in una situazione come questa, dove prevale ‘lo stato emergenza’, come prevede l’apposito statuto, il presidente del Consiglio può anche ‘fare di suo’, per ‘poi’ passare attraverso il Parlamento. Certo, noterà qualcuno, premessa l’urgenza dei ripetuti interventi, non c’è temo da perdere in diatribe politiche. Giusto. Tuttavia nell’arco degli ultimi 6 mesi il governo non ha mai ‘ascoltato’ le opposizioni prima di prodursi in Dpcm, misure e disposizioni. Conte chiama Salvini… ... Leggi su italiasera (Di sabato 24 ottobre 2020) In un Paese democratico dove ciascuna decisione passa attraverso il Parlamento, la ‘norma’ prevede che ciascuna forze politica siata a confrontarsi con un un provvedimento o legge, per dare meno il proprio assenso. Ovviamente, in una situazione come questa, dove prevale ‘lo stato emergenza’, come prevede l’apposito statuto, il presidente del Consiglio può anche ‘fare di suo’, per ‘poi’ passare attraverso il Parlamento. Certo, noterà qualcuno, premessa l’urgenza dei ripetuti interventi, non c’è temo da perdere in diatribe politiche. Giusto. Tuttavia nell’arco degli ultimi 6 mesi il governo non ha mai ‘ascoltato’ le opposizioni prima di prodursi in, misure e disposizioni.Salvini… ...

