Juventus, Alex Sandro non sta bene: si allungano i tempi del recupero

Juventus, Alex Sandro non sta ancora bene e l'infortunio potrebbe rivelarsi più importante di quanto si pensasse. La Juventus di Andrea Pirlo sta faticando e non poco in campionato. La squadra bianconera è ancora grezza e presenta tutti i difetti tipici di una rosa che sta subendo una nuova gestione tattica e non è ancora …

