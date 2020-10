Il mio esordio in terapia intensiva: tra macchinari, cerotti e taleggio (Di sabato 24 ottobre 2020) Finalmente con “Il ricovero più lungo del west” inizio a intravedere una luce in fondo al tunnel: speriamo solo non sia un treno che viaggia verso la mia direzione… Se nel precedente post vi ho messo a parte dell’operazione chirurgica per installare quella birbantella della Peg (rimembrate il tubicino inserito nello stomaco che viene collegato a una flebo per alimentarmi?), in questa faccio il mio esordio in terapia intensiva… a dire il vero era semi-intensiva, ma intensiva fa il suo effetto! Tranquilli: passare la notte in quel reparto pieno di vita era già in cartellone, così han deciso i medici. Dopo aver felicemente concluso l’operazione, vengo indi condotto all’intensiva (come la chiamano gli amici) e posizionato al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Finalmente con “Il ricovero più lungo del west” inizio a intravedere una luce in fondo al tunnel: speriamo solo non sia un treno che viaggia verso la mia direzione… Se nel precedente post vi ho messo a parte dell’operazione chirurgica per installare quella birbantella della Peg (rimembrate il tubicino inserito nello stomaco che viene collegato a una flebo per alimentarmi?), in questa faccio il mioin… a dire il vero era semi-, mafa il suo effetto! Tranquilli: passare la notte in quel reparto pieno di vita era già in cartellone, così han deciso i medici. Dopo aver felicemente concluso l’operazione, vengo indi condotto all’(come la chiamano gli amici) e posizionato al ...

