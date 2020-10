Il Covid non è la peste. Nei primi 8 mesi del 2020 +4,22% morti nei 20 capoluoghi di regione (Di sabato 24 ottobre 2020) AGI - ​Il Covid non è finora neppure lontanamente parente della peste e della spagnola. Nei primi 8 mesi del 2020 l'Istat ha registrato un incremento del 4,22% della mortalità nei venti capoluoghi di regione rispetto alla media 2015-2019. Nei 20 capoluoghi la media dei morti negli anni 2015-2019 da gennaio ad agosto è stata di 72199 decessi. Nel 2020 i morti da gennaio ad agosto sono stati 75248 (+4,22%). A Roma, Napoli, L'Aquila, Potenza, Cagliari i morti del 2020 sono stati finora inferiori a quelli del periodo 2015-2019. Ecco i numeri dei capoluoghi di regione nel ... Leggi su agi (Di sabato 24 ottobre 2020) AGI - ​Ilnon è finora neppure lontanamente parente dellae della spagnola. Neidell'Istat ha registrato un incremento del 4,22% della mortalità nei ventidirispetto alla media 2015-2019. Nei 20la media deinegli anni 2015-2019 da gennaio ad agosto è stata di 72199 decessi. Nelda gennaio ad agosto sono stati 75248 (+4,22%). A Roma, Napoli, L'Aquila, Potenza, Cagliari idelsono stati finora inferiori a quelli del periodo 2015-2019. Ecco i numeri deidinel ...

Fedez : Salvini senza mascherina al convegno sul Covid in Senato: «Non ce l’ho e non me la metto» 27 Luglio 2020. Purtroppo… - TgLa7 : #Covid, pm #Bergamo: ospedale #Alzano non fu sanificato 'Dirigenti sanitari scrissero falso in atti, anche su tamponi' - RobertoBurioni : Segnalo all'On. Salvini che le evidenze scientifiche sono concordi nel dimostrare la NON EFFICACIA della idrossiclo… - Maurizi07267041 : @CottarelliCPI La parte che non hanno fatto da maggio a questa parte #COVID__19 - MFelici98 : @Matteo67 @repubblica Il problema è che le condizioni posso peggiorare, magari di questi 80k il 10%finisce in TI. S… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid non Milano, negazionisti e no mask protestano contro il coprifuoco: “Il Covid non esiste” Fanpage.it Pranzo fra amici si trasforma in un super focolaio: 15 infettati dal Coronavirus

TREVISO Si sono ritrovati per un pranzo in compagnia a casa di un amico. Tutto sembrava essere andato per il meglio. Invece nel giro di pochi giorni gli invitati sono stati catapultati al centro ...

Coronavirus a Caserta, cinquemila ostaggi della quarantena

Il virus dilaga anche in provincia di Caserta. E le persone coinvolte non sono solo i contagiati ma anche coloro che, indirettamente, sono costretti alla quarantena precauzionale. Sono 318 i ...

TREVISO Si sono ritrovati per un pranzo in compagnia a casa di un amico. Tutto sembrava essere andato per il meglio. Invece nel giro di pochi giorni gli invitati sono stati catapultati al centro ...Il virus dilaga anche in provincia di Caserta. E le persone coinvolte non sono solo i contagiati ma anche coloro che, indirettamente, sono costretti alla quarantena precauzionale. Sono 318 i ...