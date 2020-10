Il Cile ha l'occasione di superare definitivamente l’eredità di Pinochet (Di sabato 24 ottobre 2020) Domenica in Cile si vota per un referendum Costituzionale, i sondaggi danno il Si in amplissimo vantaggio, nel paese e tra le forze politiche (solo i partiti di estrema destra si oppongono alla riforma costituzionale), è un’occasione unica per terminare la repressione violenta in corso da un anno, cambiare la Costituzione e il sistema economico del Cile e dopo 40 anni superare definitivamente l’eredità di Pinochet. Arrivare a questo risultato è costato al popolo Cileno un anno di sangue, scontri e repressione:A ottobre dello scorso anno a Santiago del Cile sono iniziate delle proteste contro l’aumento del prezzo del biglietto dei mezzi pubblici, il governo le ha immediatamente represse scagliando la polizia contro ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 ottobre 2020) Domenica insi vota per un referendum Costituzionale, i sondaggi danno il Si in amplissimo vantaggio, nel paese e tra le forze politiche (solo i partiti di estrema destra si oppongono alla riforma costituzionale), è un’unica per terminare la repressione violenta in corso da un anno, cambiare la Costituzione e il sistema economico dele dopo 40 annil’eredità di. Arrivare a questo risultato è costato al popolono un anno di sangue, scontri e repressione:A ottobre dello scorso anno a Santiago delsono iniziate delle proteste contro l’aumento del prezzo del biglietto dei mezzi pubblici, il governo le ha immediatamente represse scagliando la polizia contro ...

Domenica in Cile si vota per un referendum Costituzionale, i sondaggi danno il Si in amplissimo vantaggio, nel paese e tra le forze politiche (solo i partiti di estrema destra si oppongono alla ...

Proteste in Cile: le responsabilità dei vertici della polizia nella violazione dei diritti umani

Amnesty International ha documentato gli abusi e le torture commesse dall'ottobre 2019 dalle forze dell’ordine ai danni dei manifestanti che protestavano contro il presidente Sebastian Piñera. Nonosta ...

Amnesty International ha documentato gli abusi e le torture commesse dall'ottobre 2019 dalle forze dell'ordine ai danni dei manifestanti che protestavano contro il presidente Sebastian Piñera. Nonosta ...