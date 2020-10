Genoa-Inter oggi: orario, tv, streaming, probabili formazioni, programma Serie A (Di sabato 24 ottobre 2020) oggi sabato 24 ottobre (ore 18.00) si gioca Genoa-Inter, match valido per la quinta giornata della Serie A 2020-2021 di calcio. Allo Stadio Marassi di Genova andrà in scena una partita fondamentale per le sorti del campionato. I nerazzurri, reduci dalla sconfitta nel derby col Milan e con appena un punto incamerato negli ultimi due turni, vogliono assolutamente rialzare la testa e devono assolutamente vincere questo incontro, dopo aver pareggiato mercoledì sera contro il Borussia Moenchengladbach in Champions League. La formazione meneghina, distante cinque punti dal Milan capolista, incrocerà i rossoblù, undicesimi in classifica e reduci dal pareggio in casa del Verona. Antonio Conte punterà sul 3-4-1-2 con Lautaro Martinez e Romelu Lukaku in attacco sostenuti da Barella, Pesic e ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020)sabato 24 ottobre (ore 18.00) si gioca, match valido per la quinta giornata dellaA 2020-2021 di calcio. Allo Stadio Marassi di Genova andrà in scena una partita fondamentale per le sorti del campionato. I nerazzurri, reduci dalla sconfitta nel derby col Milan e con appena un punto incamerato negli ultimi due turni, vogliono assolutamente rialzare la testa e devono assolutamente vincere questo incontro, dopo aver pareggiato mercoledì sera contro il Borussia Moenchengladbach in Champions League. La formazione meneghina, distante cinque punti dal Milan capolista, incrocerà i rossoblù, undicesimi in classifica e reduci dal pareggio in casa del Verona. Antonio Conte punterà sul 3-4-1-2 con Lautaro Martinez e Romelu Lukaku in attacco sostenuti da Barella, Pesic e ...

