Di Battista avverte il M5s: "Con il Pd finiamo all'8%" (Di sabato 24 ottobre 2020) Di Battista fa rivelazioni nel libro di Bruno Vespa: "Se cade la regola dei due mandati me ne vado, con il Pd finiamo all'8%" Se il M5S dovesse decidere per un terzo mandato anche ai parlamentari, Alessandro Di Battista lo lascerebbe. "Non sarebbe piu' il Movimento in cui mi ritroverei. Restare fermi a due mandati non e' un'opzione, ma… L'articolo Di Battista avverte il M5s: "Con il Pd finiamo all'8%" Corriere Nazionale.

