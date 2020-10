Denis Dosio tira una frecciatina al GF Vip in merito a Mario Balotelli

Leggi su biccy

(Di sabato 24 ottobre 2020)è stato squalificato al Grande Fratello Vip a causa di una bestemmia ed a quanto pare sembrerebbe avere ancora il dente avvelenato (ed ha tutte le ragioni per averlo), dato che ieri sera – commentando la nuova puntata – hato una sonoraagli autori menzionando proprio la pessima battuta diche ha fatto a Dayane Mello. “Che bello fare passare pessime battute sessuali in prima serata come un momento di risata mentre un’intercalare alle tre di notte come una blasfemia. Wow”. Il tweet è stato successivamente pubblicato anche su Instagram. che bello fare passare pessime battute sessuali in prima serata come un momento di risata mentre un’intercalare alle tre di notte come una blasfemia. ...