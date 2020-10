Covid: in Usa record giornaliero di casi, oltre 80mila (Di sabato 24 ottobre 2020) Gli Stati Uniti registrano il loro nuovo record giornaliero di contagi da Covid-19 con 80mila nuovi casi, il numero più alto dall’inizio della pandemia. L’ultimo conteggio è delle scorse ore, con almeno 80.005 nuove infezioni in 24 ore stando ai numeri forniti dalla Johns Hopkins University, riferisce la Cnn. Il record precedente era stato di … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 24 ottobre 2020) Gli Stati Uniti registrano il loro nuovodi contagi da-19 connuovi, il numero più alto dall’inizio della pandemia. L’ultimo conteggio è delle scorse ore, con almeno 80.005 nuove infezioni in 24 ore stando ai numeri forniti dalla Johns Hopkins University, riferisce la Cnn. Ilprecedente era stato di … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Usa Record di contagi negli Usa, 79mila nuovi casi di Covid in 24 ore AGI - Agenzia Italia Coronavirus: Usa, dalla Fda ok a AstraZeneca per ripartire con la sperimentazione del vaccino

Le regole relative agli studi clinici e alla privacy dei pazienti di solito limitano la divulgazione dei dettagli degli eventi avversi, ma l'enorme controllo degli studi sul vaccino contro il ...

Coronavirus: in Germania oltre 10mila vittime, negli Usa record di casi

La seconda ondata di coronavirus fa registrare un'impennata di contagi giornalieri non solo in Italia, ma anche in diversi altri Paesi del mondo, e un numero di vittime ancora rilevante. In Europa la ...

