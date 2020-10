Covid-19, cinque positivi a Cautano: il comune in aiuto alle famiglie con la “spesa a domicilio” (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCautano (Bn) – Sono 5 i positivi al Covid-19 nel comune di Cautano, a diramare la notizia è stato lo stesso primo cittadino del comune sannita, Alessandro Gisoldi, con un post sul profilo social dell’amministrazione. Dopo la sanificazione straordinaria del 22 ottobre, la macchina organizzativa del comune non si ferma, è stato infatti predisposto un servizio gratuito per le famiglie che sono impossibilitate ad uscire di casa, a causa della positività al Covid-19, o perchè sottoposte a misura di quarantena: il comune infatti offre il servizio di “spesa a domicilio per persone in quarantena”. Di seguito i due post ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Sono 5 ial-19 neldi, a diramare la notizia è stato lo stesso primo cittadino delsannita, Alessandro Gisoldi, con un post sul profilo social dell’amministrazione. Dopo la sanificazione straordinaria del 22 ottobre, la macchina organizzativa delnon si ferma, è stato infatti predisposto un servizio gratuito per leche sono impossibilitate ad uscire di casa, a causa dellatà al-19, o perchè sottoposte a misura di quarantena: ilinfatti offre il servizio di “spesa a domicilio per persone in quarantena”. Di seguito i due post ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid cinque Covid nell'Alta Marca: cinque classi in quarantena, quindici positivi dopo un pranzo nel distretto di Pieve di Soligo Qdpnews.it - notizie online dell'Alta Marca Trevigiana Covid: in Basilicata 69 nuovi positivi e altre due vittime

Lo ha reso noto la task force regionale, spiegando che "i lucani attualmente positivi sono 838" e che le vittime del covid-19 sono salite a 44 ... sono ricoverate 58 persone infettate dal virus e ...

M5s: Di Maio, da Movimento contributo responsabile nel fronteggiare nuova ondata Covid

Roma, 24 ott 15:09 - (Agenzia Nova) - Il Movimento cinque stelle sta dando il proprio contributo in maniera responsabile nel fronteggiare la nuova ondata di coronavirus. Lo scrive il ministro degli ...

