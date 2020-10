Coronavirus: Inghilterra e Olanda vicine al collasso, misure restrittive sempre più rigide (Di sabato 24 ottobre 2020) Mentre l’Inghilterra continua a restringere sempre di più le misure di contenimento per arginare i contagi, anche l’Olanda ed il Galles, che si sono ritrovate investite in pieno dall’ondata, stanno attuando tutte le cautele necessarie. Sono 443.000 i casi di questa settimana, contro i 336.500 della scorsa. Un cittadino ogni 130 è positivo. Da oggi pomeriggio, in Galles, entra in vigore un lockdown parziale che durerà per 17 giorni: dalle 18 tutti a casa (salvo eccezioni di tipo emergenziale o lavorative) e bar e pub saranno chiusi, così come ristoranti, alberghi e negozi. Lanciato in Scozia un sistema di allarme su 5 livelli. Intanto, Bruxelles e la Valonia sono le regioni più colpite, sfondato il tetto dei 10.000 casi al giorno. Il ministro della ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 24 ottobre 2020) Mentre l’continua a restringeredi più ledi contenimento per arginare i contagi, anche l’ed il Galles, che si sono ritrovate investite in pieno dall’ondata, stanno attuando tutte le cautele necessarie. Sono 443.000 i casi di questa settimana, contro i 336.500 della scorsa. Un cittadino ogni 130 è positivo. Da oggi pomeriggio, in Galles, entra in vigore un lockdown parziale che durerà per 17 giorni: dalle 18 tutti a casa (salvo eccezioni di tipo emergenziale o lavorative) e bar e pub saranno chiusi, così come ristoranti, alberghi e negozi. Lanciato in Scozia un sistema di allarme su 5 livelli. Intanto, Bruxelles e la Valonia sono le regioni più colpite, sfondato il tetto dei 10.000 casi al giorno. Il ministro della ...

giannettimarco : RT @Agenzia_Italia: Il contagio accelera in Gran Bretagna, il Galles entra in lockdown - PaoloCaminiti1 : RT @Agenzia_Italia: Il contagio accelera in Gran Bretagna, il Galles entra in lockdown - luisa_chiari : RT @Agenzia_Italia: Il contagio accelera in Gran Bretagna, il Galles entra in lockdown - staiserenoblog : Cani da fiuto contro il Coronavirus: in Inghilterra l’addestramento della prima squadra al mondo I cani potrebbero… - emilio_lena : RT @Agenzia_Italia: Il contagio accelera in Gran Bretagna, il Galles entra in lockdown -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Inghilterra Il contagio accelera in Gran Bretagna, il Galles entra in lockdown AGI - Agenzia Italia Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Trapani: bus si ribalta, un morto (24 ottobre)

Ultime notizie e ultim'ora di oggi, sabato 24 ottobre 2020: dramma a Castelvetrano, sono stati registrati diversi feriti.

I vip contagiati dal Covid

Da allora, l’elenco dei vip positivi e anche di quelli uccisi dal coronavirus si è allungato più o meno ... reali del calibro di Alberto II di Monaco e del principe Carlo d’Inghilterra, dalle ...

Ultime notizie e ultim'ora di oggi, sabato 24 ottobre 2020: dramma a Castelvetrano, sono stati registrati diversi feriti.Da allora, l’elenco dei vip positivi e anche di quelli uccisi dal coronavirus si è allungato più o meno ... reali del calibro di Alberto II di Monaco e del principe Carlo d’Inghilterra, dalle ...