Catania, emergenza Covid: annullate le Giornate FAI d’Autunno 2020 (Di sabato 24 ottobre 2020) annullate le Giornate FAI d’Autunno 2020 – in programma oggi (sabato 24) e domenica 25 con le “Antiche Vie dei Castelli” e le aperture su Caltagirone e Acireale – alla luce dell’attuale situazione delle aree interessate, che ha indotto le Amministrazioni Comunali a limitare le occasioni di contagio. «Siamo davvero rammaricati – sottolinea il capo delegazione etneo del Fondo Ambiente Italiano Maria Licata – anche in considerazione del grande successo riscosso dalla prima fase di queste Giornate, che lo scorso fine settimana – con le visite guidate al Cimitero di Catania – hanno dimostrato quanto è forte in tutti noi cittadini il desiderio di riconquistare una vita quanto più normale possibile, dove la cultura può ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 24 ottobre 2020)leFAI d’Autunno– in programma oggi (sabato 24) e domenica 25 con le “Antiche Vie dei Castelli” e le aperture su Caltagirone e Acireale – alla luce dell’attuale situazione delle aree interessate, che ha indotto le Amministrazioni Comunali a limitare le occasioni di contagio. «Siamo davvero rammaricati – sottolinea il capo delegazione etneo del Fondo Ambiente Italiano Maria Licata – anche in considerazione del grande successo riscosso dalla prima fase di queste, che lo scorso fine settimana – con le visite guidate al Cimitero di– hanno dimostrato quanto è forte in tutti noi cittadini il desiderio di riconquistare una vita quanto più normale possibile, dove la cultura può ...

pippocaruso8 : RT @Ragusanews: Cessa l'emergenza Etna, riapre lo spazio aereo aeroporto Catania - peppesava : RT @Ragusanews: Cessa l'emergenza Etna, riapre lo spazio aereo aeroporto Catania - Ragusanews : Cessa l'emergenza Etna, riapre lo spazio aereo aeroporto Catania - NuovoSud : Cessa l'emergenza sull'Etna, riapre lo spazio aereo all'aeroporto di Catania - Frances39801258 : RT @ConilSud: Non solo alloggio per 9 persone in emergenza abitativa, ma anche aggregazione, lavoro e produzione culturale per dare linfa… -

Ultime Notizie dalla rete : Catania emergenza Catania, emergenza Covid: annullate le Giornate FAI d’Autunno 2020 Meteo Web Furci, la pandemia non ferma la solidarietà con l'Avis: continuano le donazioni di sangue

Nonostante il momento critico causato dall’emergenza legata alla pandemia da Covid-19, che sta pesantemente condizionando le attività in ogni settore, non si ferma la voglia di solidarietà della comun ...

Agrigento, Giovanna Librici nominata coordinatrice di Risorgimento Socialista

La segreteria regionale di Risorgimento Socialista ha nominato Giovanna Librici responsabile cittadina del partito nella città capoluogo. Librici, insegnante è presidente dell’associazione ...

Nonostante il momento critico causato dall’emergenza legata alla pandemia da Covid-19, che sta pesantemente condizionando le attività in ogni settore, non si ferma la voglia di solidarietà della comun ...La segreteria regionale di Risorgimento Socialista ha nominato Giovanna Librici responsabile cittadina del partito nella città capoluogo. Librici, insegnante è presidente dell’associazione ...