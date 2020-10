Atalanta, è la solita storia: la Champions ti fa male (Di sabato 24 ottobre 2020) Stesso posto, stessa storia, stessa Atalanta: esattamente come un anno fa, i ragazzi di Gasperini dimostrano di mal digerire il doppio impegno Serie A-Champions League La domanda è sorta spontanea in questo inizio di stagione: l’Atalanta è da Scudetto? Probabilmente sì, se potesse giocare solo una volta a settimana. No, non è una provocazione quanto piuttosto un’evidenza dettata dai fatti nella scorsa stagione che si stanno puntualmente ripetendo adesso. Due sconfitte pesanti con Napoli e Sampdoria a chiudere una settimana nella quale il successo contro il Midtjylland in Champions League é stato in esatta controtendenza con quanto visto in campionato. Purtroppo per la Dea, non una novità: nelle sei settimane dell’autunno 2019 che prevedevano un ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Stesso posto, stessa, stessa: esattamente come un anno fa, i ragazzi di Gasperini dimostrano di mal digerire il doppio impegno Serie A-League La domanda è sorta spontanea in questo inizio di stagione: l’è da Scudetto? Probabilmente sì, se potesse giocare solo una volta a settimana. No, non è una provocazione quanto piuttosto un’evidenza dettata dai fatti nella scorsa stagione che si stanno puntualmente ripetendo adesso. Due sconfitte pesanti con Napoli e Sampdoria a chiudere una settimana nella quale il successo contro il Midtjylland inLeague é stato in esatta controtendenza con quanto visto in campionato. Purtroppo per la Dea, non una novità: nelle sei settimane dell’autunno 2019 che prevedevano un ...

