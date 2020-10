Ascolti tv venerdì 23 ottobre: Grande Fratello Vip, Tale e Quale Show, Freedom (Di sabato 24 ottobre 2020) Ascolti tv venerdì 23 ottobre 2020: auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 23 ottobre 2020? Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Tale e Quale Show, mentre su Canale 5 un’altra puntata del Grande Fratello Vip. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv venerdì 23 ottobre 2020? Di seguito tutti i dati. Ascolti tv 23 ottobre 2020, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera in aggiornamento Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera in aggiornamento Preserale I ... Leggi su tpi (Di sabato 24 ottobre 2020)tv venerdì 232020: auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 232020? Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di, mentre su Canale 5 un’altra puntata delVip. Ma chi ha totalizzato i maggioritv venerdì 232020? Di seguito tutti i dati.tv 232020, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera in aggiornamento Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera in aggiornamento Preserale I ...

goldoux : RT @eleroll: Io penso che gli autori si impegnano a fare ascolti bassi, che poi non si lamentino che Tale e Quale vince sempre il venerdì:… - eleroll : Io penso che gli autori si impegnano a fare ascolti bassi, che poi non si lamentino che Tale e Quale vince sempre i… - cravityitalia : [201023] AGGIORNAMENTO TWITTER CRAVITY_twt TAEYOUNG . 'Il venerdì dei Luvity è stato ardente????...? Avete visto lo s… - francesco_9809 : @Saverio_94 Penalizza gli ascolti? Credo che a Publitalia faccia più comodo fare il 20.5 il lunedì e il 17 il vener… - SabrinaSava_ : RT @giuliazoo: @SabrinaSava_ Che due ????..... il record di ascolti lo fanno il lunedi ed il venerdi dalle 21.30 in poi.. ma chi guarda #stri… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti venerdì Covid Campania, De Luca: "Da venerdì coprifuoco alle 23" Affaritaliani.it