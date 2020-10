(Di venerdì 23 ottobre 2020) Un Clásico che rischia di avere strascichi pesanti sue il Real dopo i ko interni con Cadice e Shakhtar . " Sono a? È quello che si dice, come si diceva unfa o durante la mia ...

sportli26181512 : Zidane: “Io a rischio? Lo ero anche un anno fa”: Il tecnico francese alla vigilia di Barcellona-Real Madrid: “Facci… - Pall_Gonfiato : #RealMadrid, #Zidane a rischio #esonero: pronto #Raul - infoitsport : Real Madrid, Zidane a rischio: anche Allegri tra i possibili sostituti - wam_the : Real Madrid in crisi: l’ombra di Raul su Zidane a rischio esonero - infoitsport : Calciomercato: rischio esonero Zidane, anche Allegri alla finestra -

Ultime Notizie dalla rete : Zidane rischio

L'ombra di Raul su Zinedine Zidane dopo i ko interni contro il Cadice in campionato e lo Shakhtar in Champions League. Il Clasico di domani si preannuncia fiammante per il tecnico francese, quasi ...Sport - Zinedine Zidane presenta la sfida al Barcellona di domani pomeriggio: ecco le dichiarazioni del tecnico del Real ...