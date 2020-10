Zaia: «I numeri sono paurosi ma noi non gettiamo la spugna». E lancia un appello al governo (Di venerdì 23 ottobre 2020) «Noi crediamo nei tamponi. Ma la mole quotidiana di positivi di questi giorni è molto superiore a quella di marzo». Il governatore Luca Zaia non demorde, la lotta contro il Covid è dura. «Il contact tracing è la nostra forza, ma se c’erano già difficoltà allora, adesso sono ancora di più. Non abbiamo gettato la spugna, ma i numeri sono paurosi». Zaia: «Oltre un certo limite non si va» «I contagi crescono alla grande perché li cerchiamo», specifica il presidente della Regione Veneto. «Quando si hanno 1.325 contagiati in 24 ore, significa che questi generano 20.000 contatti. Bisogna spiegare ai cittadini che oltre un certo limite non si ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 ottobre 2020) «Noi crediamo nei tamponi. Ma la mole quotidiana di positivi di questi giorni è molto superiore a quella di marzo». Il governatore Lucanon demorde, la lotta contro il Covid è dura. «Il contact tracing è la nostra forza, ma se c’erano già difficoltà allora, adessoancora di più. Non abbiamo gettato la, ma i».: «Oltre un certo limite non si va» «I contagi crescono alla grande perché li cerchiamo», specifica il presidente della Regione Veneto. «Quando si hanno 1.325 contagiati in 24 ore, significa che questi generano 20.000 contatti. Bisogna spiegare ai cittadini che oltre un certo limite non si ...

