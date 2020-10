Ristoratori oggi in piazza contro De Luca (Di venerdì 23 ottobre 2020) di Monica De Santis Mentre il governatore della Campania, De Luca, ufficializza con un’ordinanza il coprifuoco da questa sera, i commercianti salernitani è già da diversi giorni che si stanno organizzando per mettere in atto una protesta, che si terrà proprio questa mattina, in piazza Amendola. La protesta organizzata dall’ Associazione Commercianti per Salerno, era stata indetta per contestare la precedente ordinanza del governatore, ovvero quella che imponeva a bar, ristoranti, pub etc la chiusura alle ore 24 e il divieto di servizio al banco, dalle ore 18, per quelle attività che non avevano posti a sedere. Ma adesso con questa nuova ordinanza, emessa nella giornata di ieri, il governatore ha imposto nuove restrizioni. Infatti da questa sera scatterà il tanto annunciato coprifuoco. A mezzanotte ogni sera ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 23 ottobre 2020) di Monica De Santis Mentre il governatore della Campania, De, ufficializza con un’ordinanza il coprifuoco da questa sera, i commercianti salernitani è già da diversi giorni che si stanno organizzando per mettere in atto una protesta, che si terrà proprio questa mattina, inAmendola. La protesta organizzata dall’ Associazione Commercianti per Salerno, era stata indetta per contestare la precedente ordinanza del governatore, ovvero quella che imponeva a bar, ristoranti, pub etc la chiusura alle ore 24 e il divieto di servizio al banco, dalle ore 18, per quelle attività che non avevano posti a sedere. Ma adesso con questa nuova ordinanza, emessa nella giornata di ieri, il governatore ha imposto nuove restrizioni. Infatti da questa sera scatterà il tanto annunciato coprifuoco. A mezzanotte ogni sera ...

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Coprifuoco da oggi in Campania: protesta civile dei commercianti e dei… - luragiuseppe : RT @fiorianna1: @Yi_Benevolence Da oggi i ristoratori sono più pericolosi degli spacciatori. Come un DPCM può cambiare il concetto di crim… - labc_z : @GiuseppePalma78 @romanino48 Se la gente non si fosse fatta i cazzi propri fino ad oggi non ci troveremmo in questa… - mrcrto : RT @fiorianna1: @Yi_Benevolence Da oggi i ristoratori sono più pericolosi degli spacciatori. Come un DPCM può cambiare il concetto di crim… - fiorianna1 : @Yi_Benevolence Da oggi i ristoratori sono più pericolosi degli spacciatori. Come un DPCM può cambiare il concetto di crimine. -

Ultime Notizie dalla rete : Ristoratori oggi Ristoratori in piazza: "La nostra fine" ilGiornale.it Covid Lombardia, professore positivo: quattro classi in quarantena nel Mantovano. DIRETTA

Baristi e ristoratori, circa 250 persone, con lumini accesi da Piazzale Arnaldo, luogo simbolo della movida bresciana, che sono arrivati fino alla sede del Comune in Piazza Loggia.

Su Rai1 l'attualità e gli approfondimenti di Tv7

Tanti i temi al centro della nuova puntata di Tv7, in onda venerdì 23 ottobre alle 24 su Rai1. Si parte con il reportage “In trincea”: Milano oggi è il focolaio più violento d'Italia. Le terapie inten ...

Baristi e ristoratori, circa 250 persone, con lumini accesi da Piazzale Arnaldo, luogo simbolo della movida bresciana, che sono arrivati fino alla sede del Comune in Piazza Loggia.Tanti i temi al centro della nuova puntata di Tv7, in onda venerdì 23 ottobre alle 24 su Rai1. Si parte con il reportage “In trincea”: Milano oggi è il focolaio più violento d'Italia. Le terapie inten ...