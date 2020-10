Neonato messo per errore nella cella frigorifera dell’obitorio, trovato vivo (e sta bene) dopo sei ore. Aperta indagine (Di venerdì 23 ottobre 2020) Era nato prematuro, dopo una gravidanza di appena 23 settimane, e poco dopo i medici lo avevano dichiarato morto, portando il suo corpo all’obitorio dell’ospedale. Ma quando, dopo sei ore trascorse all’interno della cella frigorifera, uno dei dipendenti della società di pompe funebri che avrebbe dovuto occuparsi del suo funerale è andato a prenderlo, lo ha sentito piangere e ha visto che si muoveva. Insomma, il piccolo era vivo. È quanto successo in un ospedale di Puebla, in Messico, come riferisce il Sun: l’ipotesi è che si sia trattato di un caso di morte apparente oppure di un errore medico. Il bimbo è nato alle 4.29 del 21 ottobre e poi è stato salvato intorno alle 10 del mattino: a scoprire che il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Era nato prematuro,una gravidanza di appena 23 settimane, e pocoi medici lo avevano dichiarato morto, portando il suo corpo all’obitorio dell’ospedale. Ma quando,sei ore trascorse all’interno della, uno dei dipendenti della società di pompe funebri che avrebbe dovuto occuparsi del suo funerale è andato a prenderlo, lo ha sentito piangere e ha visto che si muoveva. Insomma, il piccolo era. È quanto successo in un ospedale di Puebla, in Messico, come riferisce il Sun: l’ipotesi è che si sia trattato di un caso di morte apparente oppure di unmedico. Il bimbo è nato alle 4.29 del 21 ottobre e poi è stato salvato intorno alle 10 del mattino: a scoprire che il ...

clikservernet : Neonato messo per errore nella cella frigorifera dell’obitorio, trovato vivo (e sta bene) dopo sei ore. Aperta inda… - Noovyis : (Neonato messo per errore nella cella frigorifera dell’obitorio, trovato vivo (e sta bene) dopo sei ore. Aperta ind… - zazoomblog : Dichiarato morto neonato messo in cella frigorifera: poi si sente un pianto - #Dichiarato #morto #neonato #messo - OGGIRIO : @repubblica Avete rotto alla grande con questo medico che s'è messo in posa per la foto... Povero neonato.. cos'avr… - savvucciu : La tua credibilità è uguale a un neonato dopo averlo lavato e messo il pannolino nuovo -

Ultime Notizie dalla rete : Neonato messo Neonato messo per errore nella cella frigorifera dell’obitorio, trovato vivo (e sta bene) dopo sei… Il Fatto Quotidiano Open Fiber a fianco di Salvamamme: aiuto a neonati in difficoltà

(askanews) - Un aiuto concreto, 'in punta di piedi', per quelle famiglie messe in difficoltà durante ... ha già potuto aiutare 105 neonati fornendo loro dai pannolini, agli omogeneizzati fino ...

Neonato dichiarato morto si risveglia dopo 6 ore in cella frigorifera

Un neonato messicano recentemente dichiarato morto ha sorpreso ... da parte dell'ente pubblico IMSS. Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...

(askanews) - Un aiuto concreto, 'in punta di piedi', per quelle famiglie messe in difficoltà durante ... ha già potuto aiutare 105 neonati fornendo loro dai pannolini, agli omogeneizzati fino ...Un neonato messicano recentemente dichiarato morto ha sorpreso ... da parte dell'ente pubblico IMSS. Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...