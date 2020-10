Napoli, a gennaio arriva un grande colpo sulla fascia sinistra? (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il calciomercato estivo ha regalato al Napoli una grande squadra, una squadra che può davvero competere per tutte le competizioni per via dei numerosi calciatori di qualità che quest’anno indossano la maglia azzurra. Quasi tutti i settori del campo, infatti, sono stati puntellati tra il mercato di gennaio e quello estivo, ed ora Rino Gattuso … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il calciomercato estivo ha regalato alunasquadra, una squadra che può davvero competere per tutte le competizioni per via dei numerosi calciatori di qualità che quest’anno indossano la maglia azzurra. Quasi tutti i settori del campo, infatti, sono stati puntellati tra il mercato die quello estivo, ed ora Rino Gattuso … L'articolo

OptaPaolo : 6 - Il Milan non vinceva un incontro effettuando al massimo sei tiri da gennaio 2019, contro il Napoli (2-0 in Copp… - acmilan_zone : RT @OptaPaolo: 6 - Il Milan non vinceva un incontro effettuando al massimo sei tiri da gennaio 2019, contro il Napoli (2-0 in Coppa Italia)… - Alessan34958222 : RT @OptaPaolo: 6 - Il Milan non vinceva un incontro effettuando al massimo sei tiri da gennaio 2019, contro il Napoli (2-0 in Coppa Italia)… - abikarami22 : RT @OptaPaolo: 6 - Il Milan non vinceva un incontro effettuando al massimo sei tiri da gennaio 2019, contro il Napoli (2-0 in Coppa Italia)… - okladskij : RT @VlnN94: Conte a maggio, Eriksen a gennaio. Questi due sono nomi grossi e pesanti, due top nel ruolo. L'ultimo vero avversario della Ju… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli gennaio Calciomercato Napoli, colpo a sorpresa: capolavoro a gennaio! Mondo Udinese Momento d'oro per il Milan: 8° successo di fila e 21° risultato utile consecutivo

Il Milan di Stefano Pioli non ha intenzione di fermarsi: in stagione ha sempre vinto tutte le partite giocate, in Serie A e in Europa League.

A Napoli la mostra "Troisi poeta Massimo"

Dopo il successo della mostra romana, arriva nella "sua" Napoli, con un nuovo percorso espositivo, la grande mostra multimediale dedicata alla carriera e all’anima di Massimo Troisi. "Troisi poeta Mas ...

Il Milan di Stefano Pioli non ha intenzione di fermarsi: in stagione ha sempre vinto tutte le partite giocate, in Serie A e in Europa League.Dopo il successo della mostra romana, arriva nella "sua" Napoli, con un nuovo percorso espositivo, la grande mostra multimediale dedicata alla carriera e all’anima di Massimo Troisi. "Troisi poeta Mas ...