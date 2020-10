MotoGP, Fabio Quartararo: “E’ stata una giornata abbastanza buona, dobbiamo lavorare per migliorare in percorrenza di curva” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il francese Fabio Quartararo ha concluso in quarta posizione la sua prima giornata di prove libere del GP di Teruel, round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato iberico il francesino ha lavorato moltissimo in ottica gara, visti i problemi avuti con la pressione delle gomme Michelin sul circuito di Aragon nell’ultimo appuntamento. Una criticità che l’ha messo seriamente in crisi e lo ha costretto a chiudere non meglio del 18° posto, fuori anche dalla zona punti. Pertanto, l’alfiere della Yamaha Petronas ha chiarito ai microfoni di Sky Sport il suo programma odierno, volto a sfruttare le gomme medie: “La giornata è andata abbastanza bene, questa mattina abbiamo girato con mescole usate per cercare di capire cosa non è andato per il ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il franceseha concluso in quarta posizione la sua primadi prove libere del GP di Teruel, round del Mondiale 2020 di. Sul tracciato iberico il francesino ha lavorato moltissimo in ottica gara, visti i problemi avuti con la pressione delle gomme Michelin sul circuito di Aragon nell’ultimo appuntamento. Una criticità che l’ha messo seriamente in crisi e lo ha costretto a chiudere non meglio del 18° posto, fuori anche dalla zona punti. Pertanto, l’alfiere della Yamaha Petronas ha chiarito ai microfoni di Sky Sport il suo programma odierno, volto a sfruttare le gomme medie: “Laè andatabene, questa mattina abbiamo girato con mescole usate per cercare di capire cosa non è andato per il ...

Il passo è migliore rispetto alla scorsa settimana". Appare sereno Fabio Quartararo al termine delle prove libere del venerdì valide per il Gran Premio di Teruel di MotoGP. Buon feeling con le gomme ...

