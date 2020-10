Lele Mora a ruota libera | la verità su Belen e Stefano

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Ormai fuori dallo star system da qualche anno, dopo aver subìto più di un processo e provato a chiarire alcune sue dubbie posizioni, è tornato a parlare di un mondo, quello dello spettacolo, di cui ha fatto parte per molto tempo. L’ex agente dei vip ha rivelato durante una diretta Instagram alcune verità non troppo scontate come quella di Gabriel Garko che recentemente ha deciso di fare coming out.ha dichiarato d’aver forzato la vittoria dell’attore a Il più bello d’Italia nel 1986, poi lo ha presentato a Tarallo perché gli aveva manifestato il suo desiderio di fare l’attore.ha poi parlato diRodriguez, dei presunti tradimenti l’uno dell’altro e del fatto che ...