Iva Zanicchi racconta il dramma: “Stiamo lottando contro un tumore” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Iva Zanicchi ha rivelato il momento molto difficile attraversato negli ultimi mesi. La nota cantante parla del tumore con cui lei e il compagno Fausto Pinna stanno lottando. Di seguito… Questo articolo Iva Zanicchi racconta il dramma: “Stiamo lottando contro un tumore” è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ivaha rivelato il momento molto difficile attraversato negli ultimi mesi. La nota cantante parla del tumore con cui lei e il compagno Fausto Pinna stanno. Di seguito… Questo articolo Ivail: “Stiamoun tumore” è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

LegaSalvini : ?? L'OPINIONE DI IVA ZANICCHI - Noiconsalvini : ?? L'OPINIONE DI IVA ZANICCHI - armandopix : RT @MastriTina: Continua a sfuggirmi il motivo del perché virologi e epidemiologici, vengano invitati in tv per confrontarsi sul Covid con… - franz_greg : RT @MastriTina: Continua a sfuggirmi il motivo del perché virologi e epidemiologici, vengano invitati in tv per confrontarsi sul Covid con… - Cr_patty64 : @M49liberorso Anche Iva Zanicchi... -