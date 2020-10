Giro d’Italia 2020, Vegni: “Oggi i premi non verranno pagati, non è stata una gara” (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Quelli che non volevano correre oggi sono gli stessi che chiedevano lo stipendio qualche mese fa. Oggi i premi non verranno pagati, come minimo. Non è stata una gara. Credo sia da uomini ammettere i propri errori. Bisogna avere l’umiltà di dire se si ha sbagliato”. Lo ha detto ai microfoni di Rai 2 Mauro Vegni, direttore del Giro d’Italia, dopo la diciannovesima tappa. Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Quelli che non volevano correre oggi sono gli stessi che chiedevano lo stipendio qualche mese fa. Oggi inon, come minimo. Non èuna gara. Credo sia da uomini ammettere i propri errori. Bisogna avere l’umiltà di dire se si ha sbagliato”. Lo ha detto ai microfoni di Rai 2 Mauro, direttore deld’Italia, dopo la diciannovesima tappa.

giroditalia : Buonanotte dal Giro d'Italia ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - giroditalia : ??? A legend that comes from afar. It’s Stelvio climb day, once again the judge of #Giro. ??? Una leggenda che nasc… - giroditalia : ???The extraordinary feat of @cernyjosef. Watch now the Last Km of Stage 19 #Giro d’Italia 2020! ???L'impresa di… - maestrale11 : Vogliono chiudere tutto... Folli!!! Però poi il giro d'italia domenica passa a Milano.... Li va bene invece... Chiu… - GordonMoat : RT @ComuneMI: Da via Palmanova a piazza Duomo, scopri il percorso cittadino interessato dalla tappa finale del 103° @giroditalia, in progra… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Marcianise, in mezza Italia spacciatori e pusher cadono nella rete dei Carabinieri l'eco di caserta