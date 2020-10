Emergenza Covid-19, Puglia in un istituto scolastico 14 alunni e 4 insegnanti positivi al virus (Di venerdì 23 ottobre 2020) La notizia è stata battuta solo pochi minuti fa. In una scuola sul Gargano a Rodi sono risultati positivi 14 alunni e 4 insegnanti. L’istituto dove è stato scoperto il mini focolaio è il plesso scolastico Pietro Giannone. L’Asl di Foggia ha disposto la chiusura immediata dell’istituto e la sanificazione delle aule. La didattica continuerà a distanza. Leggi su baritalianews (Di venerdì 23 ottobre 2020) La notizia è stata battuta solo pochi minuti fa. In una scuola sul Gargano a Rodi sono risultati14e 4. L’dove è stato scoperto il mini focolaio è il plessoPietro Giannone. L’Asl di Foggia ha disposto la chiusura immediata dell’e la sanificazione delle aule. La didattica continuerà a distanza.

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid: si decide poco e tardi, cambiate rotta - EDITORIALE La Nuova Sardegna Covid, finiti i posti letto: anziana muore in ambulanza

Dura protesta del sindaco di Luco dei Marsi, Marivera De Rosa, per la morte di Maria Giuseppa Palma, 80 anni,. Ricordiamo che nelle Regione l'emergenza si sta allargando sempre di più. Alto il rischio ...

Giornalismo e Covid, da giovedì le premiazioni del Premio Morrione

Qual è il ruolo del giornalismo in questa emergenza? La risposta a questa domanda sarà il filo conduttore delle Giornate di Premiazione del Premio Roberto Morrione per il Giornalismo investigativo che ...

