Doom Eternal, The Ancient Gods – Part 1: i nuovi contenuti soddisferanno gli appassionati dello shooter di id Software (Di venerdì 23 ottobre 2020) Disponibile da pochi giorni, il primo DLC di Doom Eternal, The Ancient Gods – Part 1, racconta ai giocatori gli eventi che si svolgono dopo la conclusione della campagna principale, con il protagonista determinato a mettere la parola fine all’inferno e ai suoi abitanti. Il gameplay non porta novità rilevanti ne nuove armi, ma sottolinea la natura infernale di questa prima Parte costringendo il giocatore a spingere sull’acceleratore fin da subito, con orde di nemici Particolarmente aggressivi e qualche vecchia conoscenza dal capitolo precedente, come la Summoner presente nel capitolo rilasciato nel 2016, mettendo subito in chiaro che il grado di sfida è quello legato al finale di Eternal, e non alla sua ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Disponibile da pochi giorni, il primo DLC di, The1, racconta ai giocatori gli eventi che si svolgono dopo la conclusione della campagna principale, con il protagonista determinato a mettere la parola fine all’inferno e ai suoi abitanti. Il gameplay non porta novità rilevanti ne nuove armi, ma sottolinea la natura infernale di questa primae costringendo il giocatore a spingere sull’acceleratore fin da subito, con orde di nemiciicolarmente aggressivi e qualche vecchia conoscenza dal capitolo precedente, come la Summoner presente nel capitolo rilasciato nel 2016, mettendo subito in chiaro che il grado di sfida è quello legato al finale di, e non alla sua ...

Stay_Nerd : Doom Eternal The Ancient Gods Part One è l’espansione che dimostrerà se sei un vero Slayer - SMARTCDKEYS_IT : ???? DOOM ETERNAL: YEAR ONE PASS (DLC) è ora disponibile! Ottieni la CD Key a un prezzo conveniente da noi. Collegame… - shit4273694222 : @BethesdaCS_IT Su doom eternal, in un certo punto della missione del dlc, si bugga e mi mostra l'animazione del nuo… - adittileo : Microsoft Xbox One X 1TB Console, Black, CYV-00001 itemprop= name Microsoft Xbox One X 1TB Console, Black, CYV-00001 - IvoPres23 : RT @PlayStationBit: Si torna a Urdak con #TheAncientGods, il primo DLC di #DOOMEternal @DOOM #PS4 @idSoftware -