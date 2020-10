Da blocco licenziamenti a smart working, le prossime mosse (Di venerdì 23 ottobre 2020) (Teleborsa) – blocco dei licenziamenti: niente accordo, per ora, tra Governo e sindacati sulla proroga, con l’ultima riunione tra le parti finita con una fumata nera. Si cerca la quadra, come ha confermato il Ministro del Lavoro Catalfo, in occasione del Festival del Lavoro organizzato dai Consulenti del Lavoro: “C’è un’interlocuzione con i sindacati, c’è stata negli scorsi giorni e ci sarà nelle prossime ore e valuteremo anche le loro richieste”. Giorni di lavoro intenso per l’esecutivo. “Stiamo prevedendo delle misure, alcune da inserire nella Manovra di bilancio, altre in un decreto che verrà emanato nelle prossime settimane. Nel decreto ci sarà un rifinanziamento della CIG. L’intenzione è di finanziare un ulteriore ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 ottobre 2020) (Teleborsa) –dei: niente accordo, per ora, tra Governo e sindacati sulla proroga, con l’ultima riunione tra le parti finita con una fumata nera. Si cerca la quadra, come ha confermato il Ministro del Lavoro Catalfo, in occasione del Festival del Lavoro organizzato dai Consulenti del Lavoro: “C’è un’interlocuzione con i sindacati, c’è stata negli scorsi giorni e ci sarà nelleore e valuteremo anche le loro richieste”. Giorni di lavoro intenso per l’esecutivo. “Stiamo prevedendo delle misure, alcune da inserire nella Manovra di bilancio, altre in un decreto che verrà emanato nellesettimane. Nel decreto ci sarà un rifinanziamento della CIG. L’intenzione è di finanziare un ulteriore ...

