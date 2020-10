Coronavirus | Piemonte oltre 2000 i contagiati | 9 decessi

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Novedi persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione, di cui 1 verificatosi oggi. Il totale è di 4236 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 694 Alessandria, 258 Asti, 220 Biella, 405 Cuneo, 396 Novara, 1859 Torino, 230 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola,a 41 residenti fuori regione, ma deceduti in. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 insono 51.700 (+ 2032 rispetto a ieri) di cui 1036 (51%) sono asintomatici. Dei 2032 casi, 628 sono di screening, 817 contatti di caso, 587 con indagine in corso, 293 tra Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 273 in ambito ...

In Piemonte ormai l'epidemia galoppa: in 24 ore i nuovi contagiati hanno superato quota duemila. Ecco il bollettino dell'Unità di crisi regionale. LA SITUAZIONE DEI CONTAGI I casi di persone finora ...In scia alla preoccupante risalita della curva dei contagi nel nostro Paese, "in tre Regioni è iniziato il coprifuoco e ci sono state novità anche per la scuola e le scuole secondarie superiori: in ...